Alopeetsiat põdev naine asendas paruka tätoveeringuga

Rebecca hakkas suhtlema teiste juuksed kaotanud naistega ja alustas isegi oma äriga, mis tegeleb alopeetsiat põdevate naiste nõustamisega ning müüb neile mõeldud aksessuaare. Sellest hoolimata tundis Rebecca, et tema enese aktsepteerimise teekond on ka veel pooleli, sest ta ei söandanud ilma parukata kodust väljuda.

Eelmisel aastal võttis naine vastu otsuse, et teeb tervet pead katva tätoveeringu. «Ma andsin teistele naistele nõu, kuidas tulla toime juuste kaotamisega, kuid samal ajal tundsin, et ma ei ole ka oma tunnetes veel täielikult selgusele jõudnud, sest vihkasin seda, kui inimesed mind ilma parukata nägid. Seetõttu otsustasin teha tätoveeringu, sest kui ma juba kõigile oma juusteta pead näitan, siis olgu selleks vähemalt hea põhjus,» selgitas naine.

«Juuste puudumisel eeldavad inimesed tavaliselt, et oled haige või sul on vähk. Kui esimest korda kõik minu juuksed välja langesid ja ma ilma parukata olin, siis inimesed tahtsid mind näiteks järjekorras ette lasta, sest arvasid, et olen haige. Ma tundsin ennast tõelise petisena. Tätoveeringu otsustasin teha selleks, et tõsta inimeste teadlikust – see paneb teised inimesed minu kõrval ennast mugavamalt tundma ja võimaldab mul paremini neile sellest haigusest rääkida,» selgitas Rebecca.