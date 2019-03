Galerii: ITK sünnitusmaja sai annetajate abiga 30 000 eurot maksva enneaegsete laste stabiliseerimislaua

«Stabiliseerimislaud on ainulaadse disainilahendusega elustamisseadmetega varustatud vastsündinu soojendusvoodi, mis on kergesti paigutatav ema lähedale. See loob tingimused viivitada vastsündinu nabaväädi läbilõikamisega ja aitab sügavalt enneaegsel beebil üsavälise eluga loomupäraselt kohaneda, kuna laps saab platsentast veel mõnda aega hapnikurikast verd, et avaneks tema kopsud ja ta hakkaks iseseisvalt hingama. Samal ajal on võimalik koheselt alustada abi vajava beebi hingamise ja südame töö toetamisega. Meie ämmaemandad ja arstid on läbinud koolituse ja väga rahul kõigi stabiliseerimislaua võimalustega,» kirjeldas Andresson.