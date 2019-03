Tegelik põhjus, miks kannad lõhenevad

«Kandade lõhenev nahk on sage probleem, sest need on jalanõude ning kõndimise tõttu pideva surve all,» ütles podiaater Emily Splichal portaalile Reader's Digest. Tema hinnangul võib probleem süveneda rohkem suviti, mil jalad näevad rohkem päikesekiiri ning ehk ka liikumist tuleb enam ette. «Ilma naha koorimiseta ning piisava veetarbimiseta võib kuivus süveneda,» lisas ta.

Tavaline niisutav kreem ei pruugi karmi tallanaha jaoks olla piisav, soovitatav on soetada kindlasti just jalakreem. «Neis leidub õrna toimega, kuid siiski efektiivseid happeid, mis aitavad karmi nahka järk-järgult pehmendada,» soovitas podiaater Jacqueline Sutera. Kui oled hädas lõhenevate kandadega, tuleb jalgadele kanda niisutavat jalakreemi igapäevaselt. Otsida tasub tooteid, mis sisaldavad uureat, piimhapet või salitsüülhapet. Katsetada võib ka õrnatoimeliste nahakoorijatega ning kaasa aidata kannaviiliga. Sutera soovitab kannaviili kasutada kord või paar nädalas, sobivad nii tavaline kui ka elektrooniline variant. «Meeles tuleb pidada, et viilima peaks ühes suunas, mitte edasi-tagasi, sest see lõhub nahka rohkem,» märkis podiaater.