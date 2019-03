Peagi võivad turu vallutada kõrvarõngatagused, mis aitavad rasedusest hoiduda

Kõnealune vahend on teadlaste sõnul hea alternatiiv beebipillidele, mida tuleb igapäevaselt võtta, sest kõrvarõngataguse küljes olevat rasestumisvastase mõjuga padjakest peab vahetama vaid korra nädalas.

Teadlastel on olemas ka juba toote prototüüp, kuid inimeste peal seda veel katsetatud ei ole. Ja kuigi naistele mõeldud rasestumisvastaseid vahendeid on juba mitmeid, siis teadlaste arvates võib antud toode muuta nende kasutamise ahvatlevamaks. Võti on asja juures see, et kui tegemist on kena tootega, siis ehk ei unusta naised selle kasutamist nii suure tõenäosusega ära.

Toote, millel on pillidega samasugune hormonaalne efekt, arendasid välja Georgia tehnoloogiainstituudi teadlased. «Mida rohkem rasestumisvastaseid vahendeid on olemas, seda suurema tõenäosusega leiab iga naine just endale sobiva,» ütles professor Mark Prausnitz. «Kui ehete lisamine on osa konkreetse naise igapäevasest rutiinist, siis võib see meetod lihtsustada tal ravimirežiimi järgimist,» lisas Prausnitz.

Nädalas korra vahetatav rasestumisvastane plaaster on küll juba olemas, kuid see on suurem ja kleebitakse keha külge. Kõrvarõngataguste puhul on kasutatud sarnast tehnoloogiat, ehk kehasse imenduvad padjakesest eralduvad hormoonid. Kõige põnevam erinevus on aga see, et tehnoloogiat saab edasi arendada, sidumaks seda ka teiste aksessuaaridega - näiteks kellade, sõrmuste või kaelakeedega. Positiivne külg on ka see, et hetkel arendatavat toodet saab kanda väga paljude erinevate kõrvarõngastega.

Kuidas tundub, kas sina oleksid antud toote potentsiaalne tarbija?

FOTO: Mark Prausnitz / SWNS.COM