Kooliõe kasulikud nõuanded, kuidas lapse immuunsüsteemi tugevdada ja stressi eest hoida

Juba praegu on märgata koolilaste seas suuremat väsimust, keskendumisprobleeme ja meeleolumuutusi. «Lõppemas on tõsisemate viirushaiguste periood ja läbipõetud haigused on laste immuunsüsteemi nõrgestanud. Üldjuhul ei paku talveperioodil ka toidulaud nii vitamiinirikast toitu kui kasvav organism vajaks. Seetõttu tuleb ka kevadeti, kui päike käib juba kõrgemalt, laste tervisele erilist tähelepanu pöörata,» sõnas kooliõde.

Mida teha, et lapsed kevadest täit rõõmu tunneks ja viimased õppekuud edukalt mööduks? Kendra sõnul on päike ja värske õhk on võimsad meeleoluparandajad, mistõttu tuleks lapsed iga päev vähemalt 30-60 minutiks õue saata. «Eriti hästi mõjub, kui saab mõnusa sörgiga kogu keha läbi tuulutada - seda on tore teha ka koos perega. Õhtud muutuvad järjest valgemaks ja vanemad peaksid jälgima, et lapsed end liiga hilisteks tundideks õue ei unustaks, sest igaöine uni võiks kesta vähemalt kaheksa tundi. Parajalt puhkust ja hea uni on võtmesõnaks, et hommikul rõõmsalt ärgata ja erksal meelel kooliteele asuda,» soovitas ta.