Vaata, mis juhtus päevas 6 energiajooki tarbinud mehe keelega

Dan Royale on õpetaja, kes tavatses juua vähemalt 6 energiajooki päevas, kuniks tema keel hakkas sõna otseses mõttes lagunema. Mehe sõnul ütles tema arst, et tõenäoliselt peitub põhjus energiajookides, mis sisaldavad erinevaid kemikaale ja rohkelt suhkrut.

Mees kirjutas Facebooki: «Kes joob energiajooke? On neist sõltuvuses? Sa võid tahta ümber mõelda. Vaata teist pilti, seda teeb antud jama sinu keelega. Kas kujutad siis veel ette, mis toimub seespool? Hiljuti jõin veel 6 energiajooki päevas (õpetan lapsi ja energiat oli puudu). Pesin küll oma hambaid korralikult, kuid ühel hetkel hakkas minu keel imelikuks muutuma. Seejärel külastasin arsti ja tuli välja, et selle põhjustajaks on energiajookides peituvad kemikaalid, need sõna otseses mõttes söövad su keele ära. Seega tasub teadlik olla.»