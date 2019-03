Pudeli veini joomine tõstab vähiriski sama palju nagu nii mitme sigareti suitsetamine

Inglismaal läbi viidud alkoholi ja tubaka mõju käsitlenud uuringus selgus, et nädalas pudeli veini joomine kergitas meeste vähiriski sama palju kui antud ajavahemiku jooksul viie sigareti tõmbamine, vahendab MSN Health. See kergitas iseäranis just soole-, maksa- ja söögitoruvähi tekkimise tõenäosust.