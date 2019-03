Migreenihooge vähendab see üllatav elustiilimuudatus

Inimestel, kel on turjal lisakilosid ning kes kannatavad migreeni käes, võib kaalukaotus valu leevendada, kirjutab Health24. «Kui inimesed kaotavad kaalu, väheneb kuus migreenipäevade arv, sama juhtub ka valu raskusastme ning migreenihoo kestusega,» kirjeldas uuringu juhtivautor, Itaalia Padova Ülikooli professor Claudio Pagano. Tema meeskond tegi selle järelduse, kui võttis kokku kümne erineva uuringu tulemused, mis hõlmasid 473 migreenipatsiendi terviseandmeid.

Kaalukaotuse kasutegur oli sama olenemata sellest, kas see saavutati omapäi või kaalukirurgia abil, ning kas tegu oli lapse või täiskasvanuga. Küll aga ei toonud teadlased esile seda, kas inimene oli varem rasvunud või mitte. Siiski pani Pagano südamele, et kui migreenipatsient on tugevas ülekaalus, siis parandab kaalukaotus kahtlemata nii tema kui ka pere elukvaliteeti ning produktiivsust koolis ja tööl – elu muutub üleüldiselt paremaks.