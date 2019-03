Uuring: paljusid vanemaid ei huvita väikelapse suuhügieen

Vaid 17 protsenti vastanud lapsevanematest märkis, et lubab lapsel ise hambaid pesta, aga enne loputamist käib hambaharjaga vajalikud kohad üle. Hambaarsti Liina Viksi sõnul on lapsevanemate pea olematu panus oma lapse hammaste tervisesse murettekitav.

Kuigi kodune hammaste eest hoolitsemine on unarusse jäetud, siis uuringust tuleb välja, et koguni 70 protsenti vanematest külastab lapsega esimest korda hambaarsti teise eluaasta täitumisel, kui lapsel on suus kõik piimahambad. Enne teist eluaastat laseb oma lapse hambaid kontrollida pea iga viies (21 protsenti) Eesti lapsevanem.