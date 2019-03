Noor tüdruk võttis endalt elu, sest arstid ei määranud talle vajalikku ravi

Tüdruku ema Beverley Yearwood tunnistas Wakefieldi kohtus, et Afrika oli valmis olukorra paremaks muutmise nimel kõike proovima. «Aprillis, kui tema olukord halvemaks muutus, saime kirja täiskasvanute vaimse tervise keskusest, milles teatati, et tema soov ravile pääseda on tagasi lükatud,» ütles Yearwood. «Minu tütrele öeldi, et täiskasvanute ravile pääsemise lävi on väga kõrge ja tema pole selleks paraku piisavalt haige,» lisas ta.