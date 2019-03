«Patsiendiminutid»: töötajate meditsiinikindlustus annab kindlustunde ja teeb elu mugavaks

Jaanuarist tegevust alustanud ettevõte pakub tööandjatele võimaluse osta töötajatele meditsiinikindlustust. «Viimastel aastatel on järjest enam näha, et palk ei ole piisav motivaator töötajate rahuloluks. Inimesed soovivad midagi lisaks ja tervis on paljude jaoks oluline teema,» põhjendas Nigula, miks nad uue pakkumisega välja tulid.

Tööandja aastane kindlustusmakse ühe töötaja pealt on 400 eurot – täpselt see summa, mida saab maksuvabalt töötaja tervise heaks panustada. Selle eest saab vastu kindlustunde, et haigeks jäädes on abi lähedal, uuringuteks võimalused olemas ja eriarsti juurde pääsemine kiirem.

Erinevalt klassikalisest kindlustusest on Viveo Health meditsiinifirma, kus on tööl arstid. «Kindlustus on vaid väike osa meie teenusest. Reaalselt käib töö nii, et patsient suhtleb videosilla teel või helistab otse meile, arst vastab, annab talle kas kohe ravisoovitusi või suunab edasi, lisaks on meedik kuni tervenemiseni patsiendile teejuhiks,» rääkis Nigula. Mõneti on Viveo Healthi teenus sarnane perearstiteenuse või 1220 nõuandetelefonile, kuid infoliin on Nigula väitel anonüümne, nende juures aga patsient tuvastatakse, arst näeb tema digilugu ning suunamine ja diagnoos on täpsemad. «Perearstiga võrreldes töötame kauem, oleme operatiivsed ja avatud 12 tundi, ka nädalavahetusel, mil inimesed just oma murega üksi jäävad,» lisas ta.

Esialgu keskendub Viveo ootamatute terviseprobleemide kiirele lahendamisele, aga tulevikus on mõte laieneda ka töötervishoiuvaldkonda ja kasutusele võtta nutikas liides, mille kaudu saab inimene ise saata arstile enda poolt kogutud tervisenäitajaid.

Nigula ei ole nõus arvamusega, et erakindlustusega saavad edukamad ning jõukamad kiiremini ja lihtsamalt arsti juurde. «Kui tööandja panustab töötajate tervisesse, pääsevad arstile kõik - ei ole vahet, kas inimese palk on seejuures 1000 eurot või 3000 eurot. Arvan, et me hoopis vähendame üldist ravijärjekorda, kui suuname osa abivajajaid eest erakliinikutesse,» sõnas ta.

Tööl käiva inimese jaoks on suur boonus seegi, et arstiaja broneerimine tehakse kliinikus, klient ise ei pea telefoni otsas istuma ega klahve klõbistama. Küll aga peab inimene liitudes täitma detailse terviseküsimustiku, mis aitab jagada õigeid soovitusi. Tervisekontole pääseb ligi vaid arst ja patsient ise, kõik uuringute vastused ja arstikülastused jõuavad mõistagi ka digilukku.