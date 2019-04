Tänasest saab apteekides puukentsefaliidi vastu vaktsineerida

Eesti apteekide ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Timo Danilov avaldas lootust, et apteegis vaktsineerimise võimalus aitab kaasa puukentsefaliiti haigestumise ennetusele ja vähendamisele ning tõsta elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest.

«Apteegiruumides korraldatav vaktsineerimine annab inimestele traditsiooniliste vaktsineerimiskohtade kõrval lisavõimaluse enda ja oma lähedaste tervise kaitsmiseks,» sõnas Danilov. «Sügisel, kui inimesed said esmakordselt kasutada võimalust teha gripi vastu kaitsesüst apteegis, tõstis enamik apteegikülastajatest esile apteegis vaktsineerimise mugavust ja head kättesaadavust. Apteegid asuvad lihtsasti ligipääsetavates kohtades, kus inimesed on harjunud käima. See muudab vaktsineerimise inimeste jaoks kindlasti lihtsamaks,» leidis ta.