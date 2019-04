Kahe emakaga naine sünnitas haruldaselt lühikese aja jooksul kolm last

Naise arst tegi Sultanale erakorralise keisrilõike ja aitas ilmale tuua poisi ja tüdruku. Kolm last ja ema on nüüd hea tervise juures. Kaksikraseduse tõenäosus on umbes üks miljonist ning veelgi haruldasem on selle märkamata jätmine raseduse ajal. Siiski juhtub günekoloogi sõnul eraldatud maapiirkondades, et emad ei tea, mitut last nad kannavad või, et üldse rasestunud on.