Piimahammastest võib saada väärtuslik materjal uue hamba või isegi elundi jaoks

Piimahammaste kasutamisega võib tulevikus saada asendada keerulist luuüdi kasutamist. Kuigi uus meetod on veel arengujärgus, võib sellest olla kasu vähiga võitlemisel ning ajurakkude taasloomisel, et võimalikke südameinfarkte ennetada, vahendab Daily Mail . Samuti võib neid kasutada luude ja maksa kasvatamiseks, diabeedi raviks ja silma koe taastootmiseks. Tüvirakke saab võtta kuni 10-aastastest piimahammastest.

Hiina kliinilises katses kasutati piimahambaid, et luua uusi hambaid, mis olid kasvanud 30 patsiendil, kuid polnud täielikult väljaarenenud. Eelmisel aastal õnnestus sel moel uuendada täiskasvanute hambakoe veresooni ja närviühendusi. Hetkel kasutatakse kahjustatud juurtega jäävhammastel juureravi. Siiski ei asenda see kaotatud kudesid ja patsiendi hammas võib siiski surra.

Uus ravi annab aga patsiendi hambale tundlikkuse tagasi. «Näiteks tunneb hambaga külma ja kuuma ning inimesel on jälle elushammas,» rääkis uuringu juures töötanud Pennsylvania ülikooli teadlane Songtao Shi. Praeguseks on jälgtud patsientide tervist 2–3-aastase jätkuperioodi jooksul peale protseduuri ning nähtud, et ravi on turvaline ja toimiv. Nüüd plaanivad teadlased uurida, kuidas mõjuvad ühe inimese piimahammastest pärit tüvitakud teisele inimesele.