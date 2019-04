Portugalis sündis kolm kuud ajusurmas olnud naisele poeg

32. nädalal ilmale tulnud enneaegsete laste ellujäämise tõenäosus on väga kõrge. Haigla eetikakomitee juhataja Filipe Almeida seletas, et otsus laps ellu jätta sündis koos naise perega ning samuti ei olnud Sequeira kunagi keeldunud Portugali eeldatava nõusolekuga elundidoonorluse nõusolekust. Ameida sõnul ei tähenda doonoriks olemine vaid organite loovutamist, vaid samuti enda ohverdamist, et laps saaks elada. Koos ülejäänud pereliikmetega tahtis ka lapse isa, et poeg ilmale tuleks.