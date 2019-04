2 levinud hambavalgenduse nippi, mis teevad rohkem kahju kui kasu

«Toitude nagu maasikate, apelsinikoore või õunasiidriäädika kasutamine võib küll luua visuaalse mulje hammaste valgemast pealispinnast, kuid suu tervisele mõjuvad need halvasti. Happelised toidud lagundavad hambaemaili, teevad hambad nõrgemaks ning lagunemisele vastuvõtlikumaks. Nendega ei maksa hambaid hõõruda, kuid see ei tähenda samas, et neid ei tohi üldse süüa,» rääkis hambaarst portaalile Reader’s Digest.

Ka teralise koostisega toidud ja tooted võivad küll hamba pinna ajutiselt puhtamaks nühkida, kuid samaaegselt tekitavad need hammastele silmale nähtamatuid mõrasid. «Abrasiivsed koostisosad, isegi kui need on looduslikud, tekitavad hammastele imepisikesi kriimustusi. Need omakorda on meeldivaks kasvulavaks bakteritele, mis tekitavad hambaauke,» lisas Burhenne.