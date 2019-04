Praadimisel mitu korda kuumutatud õli soodustab selle vähitüübi arengut

Uuringus vaadeldi korduvkasutatava toiduõli mõju rinnavähi metastaasidele, kirjutab Medical News Today . Illinoisi Ülikooli uurijad said kinnitust, et mitmeid kordi kõrgetel temperatuuridel kuumutatud toiduõli tõukas tagant metastaatilist rinnavähi kasvu hiirtel. Tulemused avaldati ajakirjas Cancer Prevention Research .

Teadlased hoidsid esmalt kõik laborihiiri nädala jooksul madala rasvasisaldusega dieedil. Seejärel andsid nad osadele hiirtele 16 nädala jooksul kuumutamata värsket sojaõli, ülejäänud said mitmeid kordi kuumtöödeldud õli. Teadlased otsustasid sojaõli kasuks, kuna seda kasutatakse laialdaselt restoraniäris toidu praadimiseks.

Rinnavähi tekke simuleerimiseks süstisid nad iga hiire sääreluusse 4T1 rinnavähi rakke. Need vähirakud on väga agressiivsed ja tekitavad suurt metastaaside hulka, mis levivad organismis ka kaugematesse kohtadesse. Sageli esinevad need lümfisõlmedes, maksas ja kopsudes.