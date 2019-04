Autistid kogevad ühiskonnas jätkuvalt vääritimõistmist

Autism on elukestev puue ja kõik liikmesriigid seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega - sealhulgas õigeaegne juurdepääs diagnoosimisele, haridusele, tööhõivele, eluasemele ja kogukonna elu toetamisele. Autistlike inimeste vajaduste rahuldamiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi, mis aitaks vähendada ebavõrdsust ja vahetada häid tavasid.

Autism-Europe on teinud avalduse, milles kutsutakse kandidaate üles toetama meetmeid autistlike inimeste täielikuks kaasamiseks ühiskonda ja edendama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) täielikku rakendamist ELi tasandil ja kõikides liikmesriikides. Kuna tulevast Euroopa puuetega inimeste strateegiat praegu arutatakse, on oluline, et nähtamatuid puudeid nagu autismispektri häired, ei unustataks.

Autismispektri häire on käitumuslikult defineeritud neuroloogiline arenguhäire, millel on erinevad raskusastmed, see avaldub valdavalt enne 3. eluaastat. Seda iseloomustavad püsivad puudujäägid sotsiaalses suhtluses ning piiratud huvid, käitumismustrid ja korduvad tegevused. Hinnanguliselt on Euroopas diagnoositud autismispektri häire umbes seitsmel miljonil inimesel.