Psühholoogid erakondadele: professionaalse vaimse tervise abi kättesaadavus vähendaks riigi kulusid

«Kliiniliste psühholoogide abi Eesti inimestele ei ole praegu piisavalt kättesaadav isegi suuremates keskustes ja tervishoiuasutustes, täiesti ebapiisav on kliiniliste psühholoogide abi kättesaadavus peredele, samuti psüühika- ja sõltuvushäiretega inimestele,» ütles Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu juht Triinu Tänavsuu.

«Vaimsed ja neuroloogilised häired ning muud psühholoogilise komponendiga häired – näiteks ülekaal, kõrge vererõhk, alkoholi ja narkootikumide tarbimine, vägivald ja liiklusõnnetused – on Eestis üks olulisemaid tervisekaotuse mõjutajaid. Kvaliteetse ja kättesaadava vaimse tervise ravi ja ennetuse tagamiseks on vaja juurde kvalifitseeritud kliinilisi psühholooge, kes on motiveeritud Eesti tervishoiusüsteemis töötama ning mitte palga tõttu lahkuma,» ütles Eesti Psühholoogide Liidu president Kariina Laas.