Väikelapse kopsuvähile kaotanud ema pidi võitlema temaga arstile pääsemise eest

Kui Šotimaalt, Kirkcaldyst pärit Kelly Clarkson märkas, et tema väikelaps Megan on külge saanud ebaharilikult pikalt kestva tugeva köha, siis käis ta teda kokku näitamas kuuele arstile ja viiele meditsiiniõele. Talle öeldi, et seda põhjustab astma, kuigi hingamissagedus oli normaalsest tasemest kaks korda kõrgem ja tal olid hingamisraskused.

Megani ema Kelly Clarksonit vaevab tütre surma puhul enim see, et nii keeruline oli saada arsti vastuvõtule. Kokku käis ta tütrega arstide vahet 28 kuud, enne kui talle õige diagnoos määrati. Clarksoni sõnul ei võeta noori inimesi selliste probleemidega piisavalt tõsiselt ja seetõttu võib ravi jääda lootusetult hiljaks. Nüüd on Kelly oma südameasjaks võtnud, et meditsiinitöötajatele tehtavad laste tervisekoolitused oleksid paremini rahastatud ja neid toimuks rohkem.