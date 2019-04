Aita aidata: 17-aastane neiu soovib minna rinnalihast taastavale operatsioonile

Haigekassa küll rahastab sellist rinnanäärme rekonstruktiivset ja korrigeerivat operatsiooni, kuid ainult rinnavähi diagnoosi korral. Patsientidele, kel esineb harva ettetulev Polandi sündroom, kus muuhulgas rinnalihas ja rinnanääre on välja arenemata, riik seda lõikust ei rahasta.

«Tütrel on suured peavalud ja alaseljavalud, mis on tingitud keha valest asendist. Ta on pidanud koolis tunni keskelt ära tulema, sest peavalu ei lase tunnitööst osa võtta. Neuroloogi hinnangul on peavalud tingitud keha valest asendist. Lisettel on üks rind hästi arenenud, teine aga mitte, ning keha tasakaalu hoidmiseks hoiab ta end pinges. Tüdruk elab ka emotsionaalselt üle tunnet, et ta ei ole naisena kõlbulik. Riietumisel tulevad ette paanikahood,» kirjutas tüdruku ema TÜ Kliinikumi lastefondile.

Raviarsti sõnul mõjutab rinnanäärme vaegmoondumus patsienti vähemalt sama palju kui rinnavähihaigeid, kellel on rind eemaldatud kasvaja tõttu. Arst toonitab, et konkreetsed patsiendid on samas ellu astuvad noored.

Lisette on teine noor neiu, kellele lastefondi annetajad abikäe ulatavad. Möödunud aastal aidati operatsioonile samuti 17-aastane rindkere ja rinna kaasasündinud arenguhäirega tütarlaps, kel on täna mitu edukat operatsiooni selja taga ning kellele arstid annavad lootust, et juba selle aasta lõpus saab ta ennast tunda täisväärtusliku noore neiuna.

Haigekassa ning lastefondi esindajate kohtumisel avaldas haigekassa juhatuse esimees Rain Laane lootust, et noorte neidude rinnaoperatsioonid Polandi sündroomi korral saavad riikliku rahastuse ja pääsevad tervishoiuteenuste loetellu juba lähiajal. «See on ka ainumõeldav, sest tegemist on väga tõsise terviseprobleemiga, mis mõjutab noore inimese tervist, igapäevaelu ja enesehinnangut. Riik ei saa siin teha patsientidel vahet,» lisas lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

Seni aga on laste rinnaoperatsioonide toetamiseks võimalik ulatada abikäsi, tehes ühekordne või püsiv annetus SA Tartu Üikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse «rinnaoperatsioon»: