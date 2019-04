Kehavälise soolestikuga sündinud beebi tähistab esimest sünnipäeva

Seda, et Lily-Rae tervisega on midagi valesti, said tema vanemad Melissa Thompson (32) ja Richard Lawrence (34) teada 12. nädala ultraheliuuringu ajal. Nende tütar sai üsna kiiresti ka diagnoosi, nimelt oli tegemist gastroskiisiga.

Lily-Rae seisundi tõttu tuli Melissal laps ilma tuua kolm nädalat enne tähtaega. Pärast lapse nägemist said arstid aru, et Lily-Rae olukord on tavapärasest hullem ja seis tema sooltega ei ole eriti hea. Nimelt oli osa tema soolestikust surnud ja mustaks tõmbunud ning tuli eemaldada, mis omakorda tekitas lühikese soole sündroomi ohu. Õnneks suutis soolestik edasi kasvada ka ühe veresoonega ja halvimat ei juhtunud.

Pärast viit kuud haiglas pääses väike Lily-Rae lõpuks koju oma suure õe Ruby juurde, kes tema tulekut kannatamatult ootas. Nüüd saab Lily-Rae juba 1-aastaseks ja vanemate sõnul on ta väga tubli olnud. «Me oleme äärmiselt tänulikud, et ta saab viimaks turvaliselt kodus olla ning pärast kõike läbi elatut on tema esimene sünnipäev kohe eriti eriline,» sõnas ema Melissa. Palju õnne väikesele vaprale tüdrukule!

Vaata pilte, milline oli Lily-Rae sündides ja milline oma esimese sünnipäeva eel.

FOTO: MELISSA THOMPSON / CATERS NEWS / Caters News Agency

