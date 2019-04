Keskkooli robootika tiim ehitas liikumispuudega poisile sõiduki

Kõik algas sellest, et Cilliani füsioterapeut rääkis tema vanematele programmist «Go Baby Go», mis varustab liikumispuuetega lapsi kohandatud elektriautodega. Cilliani vanemad uurisid seda võimalust, kuid paraku selgus, et Jacksonite kodu lähedal sellist asja ei pakuta. Sealt tekkis vanematel idee pöörduda Farmingtoni keskkooli robootika tiimi poole ja uurida, et ehk on nemad antud projekti teostamisest huvitatud. Õpilased võtsid väljakutse meeleldi vastu.

«Cilliani vanemad varustasid meie robootikatiimi elektriautoga, kes siis omakorda kohandas selle elektrisüsteemi, juhtkangi, istme ja kõik muu vajaliku ümber, et see sobituks just Cilliani vajadustega,» ütles juhendaja Spencer Elvebak. «Kõike, mida õpilased on omandanud robootika võistluste tarvis, said nad nüüd kasutada ka selle projekti ellu viimisel,» lisas Elvebak.