Rain Vääna: enamiku meeste jaoks tähendab arstile ilmumine nõrkuse märki

Rain Vääna elus on olnud suureks eeskujuks tema kunagine ülemus Mati, kes jäi alla võitluses nahavähiga, kuna ei pööranud haigusele piisavalt tähelepanu. «Mati oli väga lahe kuju, kes mõtles suurelt. Ta rääkis, et igaühe ellu on vaja inimesi, kes annavad sulle 10 korda rohkem jõudu. Tee iga päev midagi kellegi jaoks – mõtle, kas sinu ümber on 10 inimest, kes tunnevad sinust rõõmu? Mati definitsioonis oli elu mõte teha midagi teistele. Kui olin Mati matustel, siis enda matusekõne oli ta lindistanud ise. Selles kõneldi ainult ühest asjast – nimelt tuletati meelde, mida keegi on lubanud ära teha. See on ka põhjus, miks ma täna siin seisan. Midagi peab Eesti meeste jaoks ära tegema!» rääkis Rain Vääna.

«Kui Matit enam polnud, hakkasin mõtlema, mis on minu roll sõprade jaoks. Minu sõbrad on praegu veel siin – mul on vedanud,» sõnas Rain Vääna. «Sellest ongi välja kasvanud «Pikema sõpruse päev». Tahan rohkem aega veeta oma sõpradega koos, see on minu unistus. Mu sõbrad on vanuses 37-55 – kõik muu on olnud neile tähtsam kui tervis: parem auto, suurem maja. Kui esmalt rääkisin neile, et mis võiks tegelikult tähtis olla, siis nad naersid mu üle, ütlesid, et olen memmekas.»

Rain Vääna lausus, et enamiku meeste jaoks tähendab arstile ilmumine nõrkuse märki – ei taheta ennast näidata haavatavana. «Meest on õpetatud, et mees jääb püsti, ei nuta, ei hädalda. Kuidas panna mees mõtlema nii nagu naine, et ta oskaks mõelda ka emotsionaalsel skaalal? Kuidas tekitada rõõmu juurde ja kurbust vähendada? Eesti on 38. kohal maailma terveimate riikide edetabelis. Olen täna 45-aastane, tervelt elada on veel jäänud 16 aastat – ma ei ole sellega nõus. Minu unistuse mõte on saada mehed liikuma, oma tervisega tegelema. Kutsume mehi üles peeglisse vaatama! Milline sa välja näed, milline on su jume? Kes ütleks, mida ma edasi teen? Mehele on vaja käivitavat jõudu ehk statistikat.»

«Lubasin sõpradele 3 aastat tagasi, et organiseerin päeva, mis kestab kella 15st kuni 24ni õhtul. Minu ülesanne oli välja mõelda see päev, tingimus oli, et minu sõbrad mõtleksid tund aega sel päeval oma tervisest. Väga raske oli seda päeva kokku panna. Nüüdseks olen kolm aastat oma sõpru mööda Eestit ringi vedanud. Tänu sellele päevale ja koosveedetud ajale ei ole meie seltskonnas enam häbiasi rääkida tervisest. Keegi meist pole hakanud tippsportlaseks, meie eesmärk on panna enda eest hoolitsema, kvaliteetsemat elu elama. Meie seltskonnas on tingimus, et me ei pea midagi lubama ja ennast teistega võrdlema. Nüüd kolm aastat hiljem on kõik hakanud oma tervisega tegelema,» kirjeldas Rain Vääna oma sõpruskonna edusamme.

Mees lisas, et arsti juures käimine peaks olema kultuuri osa ehk kultuurne on käia arsti juures. «Meie eesmärk on, et selle aasta novembris võtab 10 000 meest osa «Pikema sõpruse päevast» ja külastab arsti. Oma autot peame tähtsaks ja teame, mis tal vaja on, aga oma tervist mitte. Oskan organiseerida selle päeva, välja arvatud see, mis puudutab meditsiini. Tulge kaasa, proovime kambakesi midagi paremini teha!»