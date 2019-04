Perearstid teevad üha rohkem vastuvõtte ning saavad palka juurde

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi rõhutas, et tugev perearstiabi on kogu meditsiinisüsteemi vundament - «nii ennetustegevus, õigeaegne diagnoosimine kui ka patsiendi edasi suunamine teistesse ravietappidesse sõltub sellest, kuidas tervishoiukorraldus tervikuna toetab perearsti tööd.»

Elanikkonna rahulolu-uuringust ilmneb, et 2018. aastal oli 87 protsenti Eesti elanikest perearsti või pereõe vastuvõtuga rahul. «On hea meel, et patsientide rahulolu perearstiabiga on kõrge – see näitab, et patsient pöördub oma tervisemurega esmalt just perearstikeskusesse,» sõnas Vallikivi.