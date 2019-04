Ema infektsioonid raseduse ajal on seotud autismi ja depressiooniga

«Loote aju mõned osad on põletiku suhtes väga tundlikud ja loote aju areng on habras protsess, mida infektsioonid võivad kahjustada,» kirjutas perearst Piret Rospu portaalis Med24. Üsasisesel perioodil toimunu mõjutab Rospu sõnul aju kogu ülejäänud elu vältel.

Varasematest uuringutest on teada, et kindlad infektsioonid raseduse ajal võivad põhjustada loote ajukahjustust, närvisüsteemi arenguhäireid ja tõsta teatud psühhiaatriliste häirete esinemise tõenäosust lapseeas. «Need uuringud on enamasti keskendunud üksikute spetsiifiliste infektsioonide ja konkreetsete psühhopatoloogiate seostamisele,» kirjutas perearst.