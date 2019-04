Vaimne tervis võib mälu mõjutada aastakümneid hiljem

Uues Suurbritannia uuringus leiti, et täskasvanueas korduvaid depressioonihooge kogenud inimestel on suurem risk hilisemas elus mäluprobleemide tekkimiseks, vahendab Medical News Today.

Teadlased on juba näidanud, et depressioonil ja teistel vaimse tervise probleemidel võib inimese mälule lühiajaline mõju olla. Näiteks leidis ajakirjas Cognition and Emotion avaldatud uuringus leitud uuring, et düsfooriaga ehk pideva õnnetus- või rahulolematuse tundega inimestel oli halvem töömälu kui ilma vaimse tervise probleemideta isikutel.