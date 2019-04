Südamlik lugu: vanaema oli oma geist poja surrogaatema

Naine tegi oma pojale ja tema abikaasale ettepaneku, kui nood rääkisid, et tahavad peret luua. Tol ajal 59-aastane Cecile ei võtnud oma pakkumist isegi tõsiselt ning see oli rohkem naljana mõeldud. Kui mehed hakkasid uurima oma võimalusi lapse saamiseks, ütles viljatusravi arst neile, et see on tegelikult täiesti mõeldav lahendus.