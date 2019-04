Vähiennetuse edulugu: mammograafiabuss on päästnud sadade naiste elu

Tegemist on tõelise edulooga – mammograafiabussi kümne tegevusaasta jooksul on päästetud sadade naiste elu. Kümne aastaga on bussis rinnauuringul käinud üle 70 000 naise (92 protsenti rinnavähi sõeluuringul ja 8 protsenti saatekirjadega või ise makstes). Esmakordselt käis 2018. aastal mammobussis üle 10 000 naise, mida on varasemast ligi kolmandiku võrra rohkem. See on osaliselt tingitud sihtrühma laiendamisest (uuringule kutsuti üle pikkade aastate taas 68- ja 69-aastased naised), kuid lisaks töötas buss paljudel suve massiüritustel (SEB Maijooks, tervisepäevad, laadad) ja külastas suuremaid asutusi (politsei- ja piirivalveamet, Tradehouse jm). Pikka aega oodatud sihtrühma laiendamine oli ilmselt õige otsus – mullu suurenes avastatud rinnavähkide arv poole võrra. 36 protsenti avastatud vähkidest olid just 68- ja 69-aastastel naistel.

Kokku on kümne aastaga sõeluuringul bussis rinnavähk avastatud 298 naisel ja 85 protsendil juhtudest on haigus olnud avastamise momendil varases staadiumis, kus ravitulemused on väga head ja on võimalik täielik tervistumine. Sõeluuring päästab elusid!

Rinnakaebustega pöördunud naistel avastatakse rinnavähk varases staadiumis ainult viiendikul juhtudest. Selle põhjuseks on asjaolu, et rinnavähk ei tekita varases staadiumis mingeid kaebusi ega ole ka katsudes tunda. Mammogrammidel on aga võimalik avastada rinnavähile viitavaid muutusi 2-5 aastat enne kaebuste teket – seepärast kutsutaksegi sõeluuringule rinnakaebusteta naisi vanusegruppide kaupa.

Sõeluuring on seda efektiivsem, mida rohkem kutsutud naisi uuringule tuleb. Optimaalne oleks vähemalt 75 protsendi suurune osalus. See on Eestis olnud alates 2002. aastast, mil üle-riigiline sõeluuring algas, üks suuremaid murekohti. Naiste osalusaktiivsus on olnud madal (alla 50 protsendi, viimastel aastatel 55 protsenti). Olukord on aga täiesti teistsugune maakondades, kus töötab mammograafiabuss – seal on osalus kõikjal üle 60 protsendi ja mõnel aastal veel kõrgem: näiteks Jõgevamaal 75% (2010) ja Põlvamaal 87% (2014). Kui siia juurde arvestada naised, kes on küll sõeluuringu sihtgrupis, kuid vanast harjumusest käivad rinnauuringul saatekirjaga (10%), ongi Lõuna- ja Kesk-Eesti maakondades sihtrühma kaetus mammograafiaga 70-75%.

Mis on bussi edu saladus?

Kõigepealt see, et uuring on kättesaadav kohapeal (ei tule sõita Tartusse). Väga oluline on ka bussi asukoht – see võiks olla linna või asula kõige käidavamas kohas kesklinnas. Mammobussi saabumine väikelinna või asulasse on sündmus, millest räägitakse ja informatsioon levib suust suhu. Buss viibib kohapeal kindla ajavahemiku jooksul, mil on võimalik uuringule minna. Seetõttu ei saa uuringule minekut lõpmatuseni edasi lükata. Tavaliselt külastab buss samu kohti kaks korda aastas – kui esimesel korral jäi käimata või polnud enam vabu uuringuaegu, saab minna teisel korral. Naised teavad, et buss tuleb uuesti ja külastab neid igal aastal. Kõik see kokku tagab suurema osalusaktiivsuse võrreldes statsionaarsete kabinettidega suurlinnades.