Sclerosis multiplex'i ravis tehti murranguline edasiminek

Et SM diagnoosiga laste raviks puuduvad spetsiaalsed ravimid, on arstid laste ravimisel seni juhindunud parimast teadmisest, mis on saadud igapäevasest kogemusest ning täiskasvanute uuringutest. Probleem on aga selles, et neuroloogiliste haiguste puhul võib ravimite toime lastel erineda märkimisväärselt toimest täiskasvanutel, nentis Gross-Paju.

Ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud esimene kõrgelteaduslikul tasemel, just 10-17-aastastel lastel teostatud kliinilise ravimiuuringu tulemused näitavad, et tablettravim Fingolimod on efektiivne ägenemiste vähendamisel. Samuti tõestas uuring, et ravi foonil väheneb uute SM kollete teke. Ka Euroopa Komisjon aktsepteeris Fingolimodi 2018. aasta sügisel 10-17-aastaste laste ägenemiste ja remissioonidega kulgeva SM ravimina. Varasemalt võis seda ravimit kasutada 18-aastaste ja vanematel patsientidel.