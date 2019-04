Anestesioloog Katrin Elmet: Eesti pole eutanaasia legaliseerimiseks valmis

Elmet tõdes, et Eesti ühiskonnas räägitakse ikka-jälle intensiivselt eutanaasiast. «See on hea, et räägitakse. Alati esitatakse küsimus, kas Eesti on selle legaliseerimiseks küps,» sõnas ta. Mulle pole eutanaasia põhimõtteliselt vastuvõetamatu, kuid kuulun nende hulka, kes arvavad, et hetkel pole Eesti eutanaasia legaliseerimiseks küps.»

Tema sõnul on vaja enne teha palju tööd ja täita eeltingimused. Esimene neist on suhtumine surma. «Eutanaasiat pole võimalik legaliseerida riigis, kus surm on tabu ja seda kardetakse,» rääkis Elmet. Tema hinnangul on selline arusaam ikka veel väga juurdunud. Seda ka arstide seas. «Teiseks, me ei taha tunnisada, et haigused on paljudel juhtudel ravimatud ja me peame kasutust ravist loobuma, keskendudes sellele, mis on Eestis praegu täiesti hoomamatu ja mille süsteemi Eestis ei eksisteeri – palliatiivravile.»

Elmet tõdes, et tänapäeva intensiivravi on muljetavaldav, inimesi saab kaua elus hoida, aga sellisel ravil peavad olema eesmärgid. See peab olema patsiendile kasu toomine. Iga ravi peab olema näidustatud. Kasutu ravi tegemine patsiendile, mis põhjustab kannatusi, on tema kahjustamine. Kui keskenduda ebavajalikule ravile, vähendame ka teiste inimeste meditsiiniabi kättesaadavust.

«Seda, kas ravi on kasulik või mitte, saab otsustada vaid arst - see on prognoosi küsimus ja prognoosi ei saa panna lähedased,» ütles Elmet. «Lähedased saavad otsusega leppida või mitte, aga nemad ei otsusta. Patsiendi tahe on eraldi küsimus.»