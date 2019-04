Tee vahet: milline kõhuvalu viitab pimesoolepõletikule?

«Kui valu ei leevene, vaid läheb aina hullemaks, on aeg minna EMOsse,» nentis Ohio Wexneri Ülikooli meditsiinikeskuse kirurg David Renton. «Mitte miski otseselt ei põhjusta pimesoolepõletikku. See lihtsalt juhtub. Selle vältimiseks pole olemas eridieete ega ka toite, mida peaks vältima,» lisas ta.

Lisaks torkivale kõhuvalule võivad pimesoolepõletiku sümptomiteks olla kehv söögiisu, iiveldus, oksendamine ja palavik. Pimesoolepõletiku diagnoosimine võib olla veidi keeruline, sest sümptomid on üsna üldised. Arstid peavad välistama näiteks neerukivid, sapipõie probleemid ning kuseteede infektsioonid. Kuigi pimesoolepõletik ei küsi aega, kohta ega vanust, tabab see sagedamini 10-30-aastasi inimesi.

Osa teadlasi (sealhulgas Charles Darwin) on olnud arvamusel, et pimesool aitas kaasa inimese seedeprotsessis siis, kui meile oli valdavalt kättesaadav taimne toit ning võimalusi liha söömiseks nappis. Praegu pimesool seedetöös ei osale ning inimesed, kel on see eemaldatud, ei erine kuidagi teistest. Pimesoolt peetakse n-ö ebavajalikuks elundiks, mis organismi töös otseselt ei osale, nii nagu ka näiteks sabakont ja meeste rinnanibud.

Kuigi peamine ravimeetod on pimesoole kirurgiline eemaldamine, saab ka antibiootikumiravi üha rohkem positiivset vastukaja. Eelmisel aastal avaldati soomlaste uuring, kus soovitati antibiootikume tõhusa alternatiivina operatsioonile. Viie aasta jooksul jälgiti 530 patsienti, kes said antibiootikumiravi ning kahel kolmandikul neist ei tekkinud selle ajaga uut pimesoolepõletikku. Peamine risk antibiootikumiravi puhul arvatakse olevat see, et põletik siiski ei vähene ning pimesool võib lõhkeda. See võib omakorda tekitada sepsise. Pimesoolepõletiku surmajuhtumeid on teada maailmas aga vaid käputäis.