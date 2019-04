Rahutu beebi suurendab emal selle vaimse häire tekkeriski

«Me leidsime, et ema depressioonirisk sõltub nii rasedusest kui ka imiku käitumisest,» ütles doktor Prachi Shah, kes on üks uuringu autoritest.

Uuringu käigus vaadeldi rohkem kui 8200 last ja nende emasid üle kogu Suurbritannia, kirjutab Health24. Teadlased leidsid, et väga rahutute imikute emadel oli ligi kaks korda suurema tõenäosusega depressiooni tunnuseid võrreldes nende emadega, kellel oli rahulik laps.

Selgus ka näiteks see, et emad, kellel on õigeaegne või ainult pisut enneaegne rahutu laps, kogevad suurema tõenäosusega depressiooni kui need emad, kelle rahutu laps sündis oluliselt enneaegsena.