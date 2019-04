Seda tüüpi töö suurendab raseduse katkemise ohtu

Sellisele järeldusele tulid taanlased, kes uurisid ligi 23 000 raseda andmeid, et välja selgitada, kas öötöö on seotud raseduse katkemise ohuga 4.-22. rasedusnädala vahel, kirjutab Healthline. Selguski, et vähemalt kaheksanädalase rasedusega naistel, kes töötasid kahel või rohkemal ööl nädalas, oli kolmandiku võtta suurem raseduse katkemise tõenäosus kui naistel, kes öötööd ei teinud. Risk suurenes iga öövahetuse arvuga nädalas ning ka järjestikku töötatud ööde arvuga.

«Öösel töötavad naised on kunstliku valguse käes, mis häirib nende tavapärast ööpäevarütmi ning vähendab unehormooni melatoniini vabanemist. Uuringutes on selgunud aga melatoniini olulisus komplikatsioonideta raseduse tagamisel – arvatakse, et see aitab säilitada platsenta funktsiooni,» sõnas uuringu autor dr Luise Molenberg-Begtrup.

Siiski rahustasid teadlased, et rasedad ei peaks sellest leiust paanikasse sattuma. «Öötööga kaasneb küll raseduse katkemise suurem risk, kuid selle mõõtmed ei ole murettekitavad. Saja öövahetuses töötava naise kohta võib esineda üks raseduse katkemine rohkem kui sama hulga ainult päevatööd tegevate rasedate puhul – vastavalt viis ja neli juhtu,» kinnitas Molenberg-Begtrup.

Haiguste tõrje ja ennetamise keskuse andmeil seostatakse naiste öötööd ka enneaegse sünnituse, menstruatsioonihäirete ja nurisünnituse ohuga. Peamine põhjus ongi ööpäevarütmi häirumises, mis muidu aitab naise hormoone reguleerida, sealhulgas ka raseduse ajal. Günekoloogiaprofessor Shannon Clark märkis uuringule täienduseks, et unevajadus raseduse ajal on erinev. «Rasedad vajavad rohkem und, seda eriti esimese ja kolmanda trimestri ajal. Väsimus on neil perioodidel suurem kui II trimestril, mil paljudel naistel võib olla hoopis rohkem energiat. Kindlat unetundide arvu ei saa aga välja tuua.»