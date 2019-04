Mees arvas, et tal on gripp, kuude pärast sai aga vaevu kõndida ja rääkida

Möödus kolm kuud alates Tedi haigestumisest ning tema tervis halvenes järsku veelgi. Köha läks hullemaks ning ta oli nii väsinud, et vaevu jõudis tööle. Söögiisu oli kadunud ning ta kaotas kaalu. Haavandid suus ja ninas muutusid aga suuremaks ning levisid ka kurku. Mees saadeti suukirurgi jutule, kes tegi haavanditest biopsia ja diagnoosis selle alusel granulomatoorse vaskuliidi, mis kattus sisehaiguste kliiniku arsti kahtlusega. See põletikuvorm hõlmab tavaliselt ülemisi hingamisteid. Haigus tekib keskmiselt ühel inimesel 25 000-st, enamasti 40.-50. eluaastates ning võib viia südamehaiguste ja neerukahjustusteni. Tüsistused võivad olla väga tõsised, kuid kui sellele varakult jaole saada ning ravima hakata, on elumusmäär umbes 90 protsenti.

Blastomükoos on paljudes piirkondades veel tundmatu haigus - arvatakse, et see levib USAs, Kanadas, osaliselt Indias ja Aafrikas. Ted pole seni kindel, kust võis ta haiguse üles korjata. Dermatoloogi väitel saab patsient tihti väära diagnoosi, sest haigus meenutab alguses grippi. Biopsia tulemusi vaadates tuleb teada, mida täpselt vaadata, et väiksemadki muudatused tuvastada. Shear lisas, et see nõuab väikest detektiivitööd. Tedi juhtumi puhul oli seennakkus vaevumärgatav ning seda ei peetud väga oluliseks. Küll aga on seisund ravitav ning leevenduse võib saada juba nädalaga. Praeguseks on Ted täielikult paranenud.