Mees - kas Sinu masinavärk töötab laitmatult?

Sellest tulenevalt saab väita, et suuresti sõltub see just arstide aktiivsusest, küsimustest ja teematõstatusest, kui paljudel meestel urineerimishäired tuvastatakse. Samuti näitavad erinevad uuringud, et meeste teadlikkus neile mõeldud pidamatustoodetest on väga väike. Aga just spetsiaalsed meestele loodud ja teiste silmale märkamatud pesukaitsed võimaldavad jätkata igapäevast aktiivset elu, kartmata lekkeid või ebameeldiva lõhna levikut.

Pidamatust soodustavad tegurid võivad meestel olla eesnäärme probleemid, kuseteede- ja põiepõletikud, kroonilised- või mitmed kaasuvad haigused, diabeet, neuroloogilised probleemid, kõhukinnisus, aga ka pidev raskuste tõstmine, rühihäired, istuv eluviis, vanus, ülekaalulisus ja vahel ka ravimite kõrvaltoime.

Tihti ei oska inimene ise algavale hädale üldse tähelepanu pöörata ja peab vähe häirivaid kusemise sümptomeid lihtsalt eaga kaasnevaks probleemiks. Vahel seostatakse seda ka ülemäärase vedelikuga tarbimisega. Nii ei pea näiteks mehed pärast õhtust õllejoomist tekkinud sagedast kusemist häireks. Hiljem võib sagedane WC-s käimine saada rutiiniks, kuid tegelikult võib see juba olla varjatult kulgev haigus. Sage tualetis käimine ei ole täiskasvanud meeste puhul normaalne, see on tõsine hoiatus probleemide algusele.

Kuidas abi leida?

Tegelikult on tänapäeval olemas väga head ravivõimalused, lisaks saab inimene ise palju selle tervisehäda puhul ära teha. Esmane pöördumine võiks olla perearsti poole. Enne ravimist on vaja kindlaks teha, mis on uriinipidamatuse tekkepõhjus, sest vaid õige diagnoos tagab efektiivse ravi. Perearst saab hinnata, kas uriinipidamatus vajab täiendavaid uuringuid ning suunab patsiendi vajadusel edasi uroloogi või mõne muu spetsialisti vastuvõtule.

Kas teadsid, et…

Pidamatusega on kokku puutunud iga neljas üle 40a. mees.

Mehi mõjutab pidamatus rohkem kui naisi ja nad elavad kauem eitavas faasis.

Abi otsimiseks kulub meestel keskmiselt 3-5 aastat.

95% meestest ei kasuta spetsiaalseid uriini imavaid hügieenitooteid.

Kõige sagedasem sümptom meestel on järeltilkumine.

Levinumad tekkepõhjused - nõrgenenud vaagnapõhja lihased, istuv töö, vanus, ülekaal ja eesnäärme probleemid.

Uriinilekete esinemisel tuleb põhjuse leidmiseks pöörduda arsti poole.

Spetsiaalselt meestele mõeldud ja teistele märkamatud pidamatuse abivahendeid on erineva suuruse ja imavusega.

