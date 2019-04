Haigekassa suurendab vähiravimitele kuluvat rahahulka

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhi Erki Laidmäe sõnul on ravimite rahastus iga aastaga kasvanud. «Nelja viimase aastaga on ravimite rahastus kasvanud 50 miljoni euro võrra - eelkõige tuleb see uute innovaatiliste ravimite lisandumisest haigekassa loeteludesse, aga ka kasvavast nõudlusest,» sõnas ta.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut lisas, et Eesti inimeste tervishoiukuludest suure osa moodustavad sageli just ravimid - selleks, et leevendada suuri kulusid ravimitele, hakkas eelmisest aastast toimima heldem retseptiravimite hüvitamine. Tema sõnul on täiendav ravimihüvitis suureks toeks eelkõige kroonilistele haigetele, kes peavad tihti kasutama mitut ravimit ja kelle väljaminekud on seetõttu suured.