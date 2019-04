Kui kaua püsib alkoholist tingitud ajukahjustus peale kainenemist?

On ammu teada, et liigne joomine ei ole ajule kasulik, kuid siiani polnud aru saadud, kui kaua läheb ajul aega taastumiseks peale alkoholi tarvitamise lõpetamist. Hispaania ja Saksamaa teadlased leidsid, et aju kahjustus püsib kauem kui varem arvati, vahendab New York Post.

Siiani ei teatud, et ka ilma alkoholita süveneb ajus tekkinud kahjustus. Kaine perioodi ajal nähtud kahjustused paistsid mõjutavat otsmikusagarat ja paremat ajupoolkera. See läheb vastuollu varasema teadmisega, mille järgi kahjustused hakkavad tagasipöörduma peale alkoholist loobumist. On väärt mainimist, et uuring tehti alkohoolikutega, seega on tarbitud kogused märksa suuremad, kui mõni klaas veini.