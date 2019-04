Sulfitid pole süüdi: tegelik põhjus, miks vein paneb pea valutama

Kurb tõsiasi on see, et (eriti punase) veini joomisele järgneb tihti jõhker peavalu ning veinipohmellgi kipub paljudele raskesti mõjuma. Kuigi selles süüdistatakse sageli veinis leiduvaid sulfiteid, siis tegelikult on pahategijaid selles märjukeses teisigi.