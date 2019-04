Enneaegne beebi suri, sest arst pidas sünnitustegevust kõhukinnisuseks

Kohtule öeldi, et kui lapseootel Sarah Handy tugeva kõhuvalu tõttu Prints Charlesi nimelisse haiglasse pöördus, siis vaatas ämmaemand ta üle, kuid arsti vastuvõttu tuli sünnitustegevuse algamist kahtlustanud naisel oodata veel kaks tundi.

Sarah sõnul veritses tema emakakael märkimisväärselt, kuid asja uurinud arst kinnitas, et tegemist on igati normaalse olukorraga. Läbivaatuse järgselt sõnas arst, et naisel on lihtsalt kõhukinnisus ning kirjutas talle paratsetamooli ja kõhulahtistit. Vereproovi tegemist ei pidanud arst vajalikuks, sest eelneval nädalal tehtud proov ei näidanud märke infektsioonist.

Sarah saadeti tagasi koju, kus tal veritsemine ja kõhuvalu jätkusid, kuigi ta oli võtnud suurima lubatud annuse valuvaigisteid. Järgneva päeva varastel hommikutundidel tundis ta järsku, et peab suruma. «Ma ütlesin Jonathanile, et midagi on valesti. Palusin tal sinna alla pilk peale visata, kui ta järsku ütles, et näeb beebi pead. Tõenäoliselt tekkis mul šokk, sest ma ei suutnud ennast liigutada ning olin väga nõrk,» ütles Sarah.

Vahepeal läks Jonathan kiirabi kutsuma, kuid magamistuppa naastes oli beebi juba Sarahi kõrval voodis. «Ta liigutas oma käsi ja jalgu, kuid üks hetk läks ta näost täiesti siniseks ja ahmis justkui õhku,» ütles Jonathan. «Kui fokusseerisin oma pilgu tema rinnale, siis oli näha, et see ei tõuse ega lange,» lisas Jonathan. Mees tegi kiirabi juhiste järgi talle kunstliku hingamist ning mõne hetke pärast tunduski, et Jennifer reageerib taas. Kiirabi saabudes viidi Jennifer otsejoones haiglasse, kuhu järgnesid teise kiirabiga ka Sarah ja Jonathan.

Prints Charlesi haiglasse saabudes valmistati Sarah ette erakorraliseks operatsiooniks, kuid enne selle algust tuli arst teatama, et tema tütar Jennifer ei jäänud ellu.

Sarahil tuvastati sepsis, mistõttu oli tal infektsioon nii kopsudes kui ka vereringes ja lisaks ka sünnitusjärgne verejooks, mille tulemusel kaotas ta 2.5 liitrit verd. Naine vajas veel mitmeid täiendavaid operatsioone, mistõttu oli haiglaravil enam kui kuu.