Diabeetikule: neli hilisõhtust suupistet, mis ei tõsta veresuhkrut

Muna on hea valguallikas, pakkudes keskmiselt kuus grammi valku. Samuti on munas vähe süsivesikuid. Muna sobib eriti hästi koos täistera näkileivaga, sest kiudained aeglustavad seedeprotsessi ja nii vabaneb energia toidust pikema aja jooksul. Ühtlasi püsiv veresuhkru tase stabiilsena.

Juust annab valku, täisteraleib aga kiudaineid. Täistera näkileivadel on madal glükeemiline indeks, mistõttu on sel veresuhkrule väiksem mõju.

Köögiviljad, mis sisaldavad vähe tärklist on suupisteks ideaalsed. Neis on vähe kilokaloreid, rasva ja süsivesikuid, kuid palju vitamiine ja mineraale. Need köögiviljad sisaldavad antioksüdante ja kiudaineid, mis on kasulikud nii südamele kui soolestikule. Valkude lisamiseks lõika juurde ka juustuviil.