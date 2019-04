Ka mõõdukas alkoholitarbimine tõstab ohtlike terviserikete tõenäosust

Uus uuring võttis vaatluse alla väite, et pokaal alkohoolset jooki päevas on sulle hea. Mis siis selgus? Tuli välja, et isegi mõõdukas tarbimine suurendab südamerabanduse ja kõrgvererõhutõve riski. Hiinas läbiviidud uuringus võeti vaatluse alla enam kui 500 000 inimest, uurides nende terviseandmeid ja harjumusi.