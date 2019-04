Neli keskkonnategurit, mis mõjutavad autismi tekkimist

Uuriti laia spektrit erinevaid pestitsiide, seal hulgas glüfosfaat, kloorpürifoss, diasinoon, malatioon, permetriin, bifentriin ja metüülbromiid. Hinnati nende pritsimist emade elukohtade läheduses ja leiti, et mida suurem kokkupuude üsasiseselt või varases lapseeas, seda suurem autismi risk. «Siin peab küll ütlema, et tegemist oli tagantjärele tehtud kalkulatsioonidega, mis küll võimaldavad seost leida, aga ei luba järeldada, et üks asi põhjustab teist,» nentis Rospu.

Selle sündroomiga naistel on kõrgem tõenäosus autistlike laste saamiseks. PCOS esineb umbes ühel naisel kümnest ja sellele on iseloomulik tavapärasest kõrgem testosteroonitase naiste veres ja vedelikuga täidetud tsüstid munasarjasdes, sündroomi korral võivad esineda erinevad sümptomid nagu puberteedi hilinemine, ebaregulaarsed menstruatsioonid või liigne karvakasv kehal. Kui Suurbritannia andmetel on keskmine risk autistliku lapse saamiseks umbes 1,7 protsenti iga raseduse puhul, siis PCOS-ga naistel on see tõenäosus 23 protsenti. Samas uuringus leiti ka, et autistlikel naistel on kõrgem tõenäosus PCOS esinemiseks ja PCOS-ga naistel on tavalisest sagedamini autistlikke jooni.