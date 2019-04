Šokolaad ei parandagi tuju: teadlased väidavad, et magusa söömine ei tõsta meeleolu

31 uuringut vaadelnud analüüsi põhjal said Berliini Humboldti ülikooli uurijad öelda, et pole tõendeid, et maiustamisel oleks mingit mõju tujule või et see teeks lapsed hüperaktiivseks. Teadlaste sõnul on tegu müüdiga, mis panustab paljude ülekaalulisusse vahendab Daily Mail.

Uuringu tulemusel leiti hoopis, et maiustuste söömine muudab inimesed väsinumaks vähem kui tunniga. Suhkru ja süsivesikute mõju tujule on pikalt arutluse all olnud. Hooajalise meeleoluhäire või depressiooni käes kannatajad on ennast ravinud suhrurikaste toitudega. Seda toetavad ka uuringud, mis väidavad, et suhkrut aitab vabastada heaolu põhjustavaid neurotransmittereid ehk kemikaale, mis närvirakkude vahel sõnumeid saadavad.