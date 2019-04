Haruldase nahahaigusega naine: aitab häbenemisest, ka minu keha on bikiinikeha

Rachael Reynolds on 43-aastane naine, kellel on pärilik haigus neurofibromatoos. Täpsemalt on naisel antud haiguse üks alavormidest, nimelt Recklinghauseni tõbi. Haigust iseloomustavad naha alla tekkivad sõlmed ning heledad pigmentlaigud.

Aastaid veetis Rachael oma nahka varjates, kuid nüüd on ta oma välimusega rahu teinud. Naine on kogunud lausa nii palju enesekindlust, et tunneb ennast hästi ka bikiinides. «Ma ei hooli enam nii palju teiste inimeste arvamusest, mistõttu tunnen ennast enda nahas mugavamalt,» ütles Rachael.

Nelja lapse ema Rachael päris haiguse oma isalt, kelle kehal olid samasugused moodustised. Rachael oli 13-aastane, kui tekkisid esimesed sõlmekesed tema kõhule, kätele ja jalgadele. Iga rasedusega muutus Rachaeli olukord hullemaks.

Rachael on oma konditsiooni tõttu pidanud taluma võõraste inimeste pilkamisi. Talle on isegi tänaval öeldud, et ta näeb välja nagu krokodill oleks teda hammustanud. Naise enesekindlus oli lausa nii madal, et ta kartis üksikuks jääda. Seda siiski ei juhtunud, sest 2003. aastal hakkas ta suhtlema oma vana sõbra Mikega, kellega nad armusid ning 2013. aastal ka abiellusid. Nüüd on paaril Yorkshires ühine kodu ja neli last.

Rachael on käinud nii valulikel operatsioonidel kui ka laserravis, kuid ta teab, et tõenäoliselt süveneb haigus vanusega veelgi. Ravi sellele puudub, kuid nüüdseks on naine oma olukorraga õnneks leppinud ja aktsepteerib oma keha sellisena nagu see on. «Järgmisel puhkusel kavatsen ennast kindlasti vabalt tunda ja mitte oma nahka iga hinna eest varjata, ükskõik mida teised ka ei arvaks,» ütles Rachael enesekindlalt.

Vaata, mida Rachaeli haigus endast kujutab:

FOTO: Alex Cousins / SWNS