Enneta südamehaigusi: lodev elustiil põhjustab liiga palju tervisehädasid

Südame-veresoonkonna haigustesse haigestumine on enamasti seotud vale elustiiliga. Näiteks on üheks haigestumise põhjus vähene füüsiline aktiivsus. Tihti tuuakse vähese liikumise põhjusena esile ajapuudust, kuid tegelikkuses peitub võti inimese enda tahtejõus. Seepärast tuleb haigekassa välja kampaaniaga, kus rõhutatakse liikumise olulisust eeskujude abil, lootes seeläbi tõsta inimeste motivatsiooni oma elustiili parendamiseks.

Kampaania esmaseks sihtrühmaks on 30–65-aastased mehed, sest südamehaigused ohustavad enim just mehi. Liikuma kutsutakse aga tervet elanikkonda ja üleskutse on esitatud ka maakondade ja kohalike omavalitsuste terviseedendajatele. Kampaania eeskujudeks on kolm inimest, kes oma füüsilisele seisundile või eale vaatamata liiguvad igapäevaselt rohkem kui nii mõnedki meist.