Vaata, kes valiti aasta tervisesõbraks ja tervisedendajaks

Tamo Vahemets on raudteeohutusega tegeleva Operation Lifesaver Estonia ja väikelaste vigastuste ennetamisele keskenduva MTÜ Aga Mina asutaja ning eestvedajana panustanud väga palju nende valdkondade arengusse Eestis. Ta algatas EV100 raames Aga Mina väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tulenes soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Kingitusest on tänaseks välja kasvanud liikumine. Ta on suutnud koos meeskonnaga kaasa kutsuda suuremaid ja väiksemaid organisatsioone.

Sirje Vaask on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuht. Tal on pikaajaline kogemus rahvatervise valdkonna arendamisel, ta on panustanud nii sotsiaalministeeriumis, haigekassas kui ka erinevates töörühmades. Ta on teinud suurepärast tööd tervisedendaja, toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutsekomisjonides. Vaaski vabatahtlikku tööd on märgatud ka organisatsiooniväliselt, kui SA Kutsekoda 2017. aasta lõpus tunnustas parimaid kutseandjaid hindamise ja kutseeksamite info selge esitamise eest kvaliteedimärgi ning tiitliga «Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale».