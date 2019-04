Pidev urineerimine öösel võib olla märk sellest terviseprobleemist

Tavapärased öised tualettruumi külastamise põhjused on muidu suur vedeliku tarbimine, unehäired ja põietakistus.

Inimesed võivad magada üldiselt kuni kaheksa tundi ilma urineerimata. Mõnel võib tekkida vajadus tõusta tualeti külastamiseks öösel kord-kaks ja seda peetakse normaalseks. Osad inimesed tunnevad aga vajadust tõusta tualeti kasutamiseks igal ööl kuni kuus korda. See võib olla märk teistestki terviseprobleemidest, sealhulgas põiehaigustest, eesnäärme kasvajast, samuti võib nii sagedast urineerimisvajadust esineda rasedatel, südame- või maksapuudulikkuse ja diabeediga inimestel.

Vanemaks saades toodavad meie kehad ka vähem antidiureetilist hormooni, mis võimaldab meil säilitada vedelikku - see viib rohkema uriinitoodanguni öösel. National Sleep Foundation`i poolt 2003. aastal läbi viidud küsitluses selgus, et kahel kolmandikul vastajatest vanuses 55–84 aastat esines vähemalt paar ööd nädalas, mil nad olid sunnitud pidevalt suunduma tualetti.

Jaapanis tarbivad inimesed üldiselt tunduvalt rohkem soola kui lääneriikides ja sel põhjusel on neil ka suurem risk kõrge vererõhu tekkemiseks.

Andmed näitasid, et sageli öösel urineerimiseks üles tõusvatel inimestel oli 40 protsenti suurema tõenäosusega kõrge vererõhk. Mida rohkem esines öiseid tualetikülastusi, seda kõrgem oli hüpertensioon.

Uuringu teinud teadlased rõhutavad, et kõrget vererõhku on oluline võimalikult varakult avastada ja ravida, et vältida selle põhjustatavaid muid südame-veresoonkonna haigusi.