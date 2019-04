Tervisekäitumise uuringust selgus, et 30–69-aastastest Eesti meestest ei käinud viimasel kahel aastal perearsti juures ligi 23 protsenti. Meeste vähene huvi oma tervise vastu on tuttav ka Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhile Margus Punabile.

Tema vastuvõtule satub iga kuu mehi, kes pole tõsistest terviseprobleemidest hoolimata kümneid aastaid arsti juures käinud. Androloog-uroloog leiab, et ainus lahendus on terviseteadlikkuse suurendamine.

Välja on kujunenud mõned sensitiivsemat laadi indikaatorhaigused. Kümmekond aastat tagasi pöörduti nendega arsti juurde keskmiselt 1,5 aastat pärast esmaste haigusnähtude teket. Praegu on see aeg lühenenud keskmiselt kolme kuu peale. Seega on terviseteadlikkus viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud.