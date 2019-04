Anneta ja jookse raske immuunpuudulikkusega üheaastase Olegi heaks

Raske kaasasündinud immuunpuudulikkusega Olegi organism on väga vastuvõtlik teatud haigusetekitajatele, mis võivad tekitada raskeid, kauakestvaid ja eluohtlikke infektsioone ning nendega samaaegselt on oht ägedate tüsistuste tekkeks. Tänapäeval on selle haiguse seljatamiseks olemas tervendav ravimeetod luuüdi tüvirakkude siirdamise näol, mida teostatakse Inglismaa Newcastle’i lasteimmunoloogia keskuses.

Newcastle’i lasteimmunoloogia keskus on tegelenud Olegi raviga alates möödunud aasta kevadest. Lapsel siirdati luuüdi tüvirakke 2018. aasta juulis, kuid kahjuks tekkisid tüsistused ja täielik äratõukereaktsioon. Seetõttu vajab laps uut protseduuri ja seekord püütakse kasutada haploidentset materjali isa rakkude näol. See tähendab, et lapsega pidid kaasa sõitma mõlemad vanemad ja isa peab olema seal vähemalt kogu ettevalmistusprotsessi kuni siirdamise toimumiseni.

Lapse ravi ja haiglasviibimise eest tasub haigekassa, kuid transpordi-, majutus- ja elukulud on pere kanda. Kuna perele käib kulude katmine üle jõu, on lastefond otsustanud heategijate toel Olegi pere välisravi võimaldamisel toetada ning kogub tänavuse Heateo jooksuga selleks annetusi.

Jooksu patroon on näitleja Tõnis Niinemets, kes on ka ise 10. mail jooksurajal. Ta rääkis, et mida aeg edasi, seda kodusemalt ta end lastefondi inimeste ja tegemiste seltsis tunneb ning seega tundub Heateo jooks juba elu loomulik osa. «Sellest tulenevalt võiks arvata, et kõik on juba natukene ka tuttavam, mis puudutab lapsi ja nende põetavaid haigusi, aga võta näpust. Taaskord on silmi avardav kogemus ees ootamas väikese Olegi näol. Ise lapsevanemana ei kujuta ette, kui enda laps peaks põdema immuunpuudulikkust, sest tundub, et meie enda lapsedki on kogu aeg igasugustes viirustes, nohus ja köhas. Milline elu võib väikest Olegi ees oodata, kui ta ravi ei saa, seda ei tahaks väga ette kujutadagi,» tõdes ta.

Niinemets paneb südamele, et kõigil, kes jooksma tulevad ja oma panuse annavad, on võimalus anda ühele poisile täiesti tavaline lapsepõlv. «Ma ei liialda, kui ütlen, et on võimalus kinkida väikesele poisile elu ja tema vanematele seeläbi tagasi nende igapäev. Minu eesmärk on taaskord kokku saada kõige suurema osalejate arvuga jooksupäev, et koguda vajalik summa ja natuke enamgi, et pere ei peaks muretsema välismaal olles mõne ootamatu lisakulu pärast. Kutsun kõiki abistama ja head tegema!»

Heateo jooksu osalustasud kogutakse annetustena ning miinimumannetus on kolm eurot, millele sponsorid Puidukoda, TAUR Varahalduse OÜ, Nutri Medical ja teised toetajad lisavad omakorda viis eurot iga osaleja kohta. Seega on iga osavõtja panus Olegi välisravi toetuseks vähemalt kaheksa eurot. Kõigi osalejate vahel loositakse kohapeal välja ka toredaid auhindu headelt toetajatelt.